Alyosha похвасталась романтическим сюрпризом от мужа Тараса Тополи

Певица Елена Тополя, ранее известная под сценическим псевдонимом Alyosha, похвасталась романтическим сюрпризом от мужа, лидера группы "Антитела" Тараса Тополи.

В своем Instagram артистка отметила, что возлюбленный порадовал ее подарком без повода. Тарас Тополя подарил жене букет роскошных белых хризантем. Alyosha отметила, что ей очень приятно получать цветы от возлюбленного.

"Моя любовь единственная! Так приятно, когда дарят цветы просто как проявление внимания и чувств. А еще приятнее, что у меня такой очаровательный муж. Ты - мое все", — обратилась к своему избраннику певица.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Подписчики Alyosha в комментариях под фото написали ее семье немало приятных слов. В частности, они пожелали певице и исполнителю счастья. Также фанаты отметили, что они действительно счастливая семья.

Искренне рада, что вы снова дома с любовью и семьей!

Какая вы красивая пара и семья! Много вам любви!

Миру вам и вашей семье! Крепкого здоровья всем – и всех благ!

Напомним, недавно Alyosha показала редкое фото с тремя детьми. К слову, исполнительница прекратила прятать лицо дочери Машеньки.

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