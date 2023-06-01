Alyosha показала фото с 2-летней дочерью от Тараса Тополи, которая в руках держала книгу о войне

Артистка также рассказала, что важно сделать в День защиты детей.

Украинская певица Alyosha восхитила снимком, где была изображена их с Тарасом Тополей 2-летняя дочь.

На фото, которым исполнительница поделилась в Instagram, маленькая Маша в платье лежала на полу и держала в руках украинскую книгу "Яблука війна", которая помогает детям уменьшить влияние войны на психику и объясняет, что происходит вокруг.

Дочь Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Также Alyosha высказалась о Дне защиты детей. По словам исполнительницы, самое главное, что взрослые могут дать детишкам, – это счастливое детство. Однако родители тоже должны уделять много времени воспитанию.

"Одна из важнейших вещей, которую мы должны сделать для наших детей, дать им счастливое детство в любящей семье, где лучшие проявления отношений будут примером для их будущего… Также у них есть право на свободу выражения своих мыслей и чувств, на образование, на достойную жизнь без насилия. Самое воспитание детей — это наша первая ответственность перед общим счастливым будущим!" – подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Alyosha отмечала день рождения. Артистке исполнилось 37 лет. Исполнительница рассекретила, что ей подарил муж Тарас Тополя.

Читайте также: