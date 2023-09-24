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Alyosha показала милые фото, как Тарас Тополя с детьми прощался накануне своего отъезда

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
901
Время на прочтение
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Alyosha показала милые фото, как Тарас Тополя с детьми прощался накануне своего отъезда

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Музыкант отправился в тур в США.

Певица Alyosha показала поклонникам трогательные семейные кадры вместе со своим мужем, певцом Тарасом Тополей и тремя детьми.

Фотографиями исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Звездная мама показала, как дети провожали папу в далекое путешествие. Лидер группы "Антитела" вместе со своим коллективом отправляется в большой концертный тур в Соединенные Штаты.

Перед отъездом Тарас сделал несколько кадров с сыновьями и женой, а также уложил дочь Марию.

Тарас Тополя с дочерью / © instagram.com/alyoshasinger
Тарас Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger
Тарас Тополя с сыновьями / © instagram.com/alyoshasinger
Тарас Тополя с сыновьями / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Вложил Машу спатки и в дорогу. Желаем успехов в туре и крепкого здоровья! Мы ждем тебя дома…очень-очень-очень", — написала под фотографиями Alyosha.

Музыкант также ответил на публикацию жены и написал в комментариях: "Люблю вас".

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / © instagram.com/alyoshasinger
Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что на днях Тарас Тополя эмоционально отреагировал на ревность жены во время совместного интервью. Alyosha также объяснила, почему решила вернуться в Украину.

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Дата публикации
Просмотры
901
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