Alyosha показала милые фото, как Тарас Тополя с детьми прощался накануне своего отъезда

Певица Alyosha показала поклонникам трогательные семейные кадры вместе со своим мужем, певцом Тарасом Тополей и тремя детьми.

Фотографиями исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. Звездная мама показала, как дети провожали папу в далекое путешествие. Лидер группы "Антитела" вместе со своим коллективом отправляется в большой концертный тур в Соединенные Штаты.

Перед отъездом Тарас сделал несколько кадров с сыновьями и женой, а также уложил дочь Марию.

Тарас Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тарас Тополя с сыновьями / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Вложил Машу спатки и в дорогу. Желаем успехов в туре и крепкого здоровья! Мы ждем тебя дома…очень-очень-очень", — написала под фотографиями Alyosha.

Музыкант также ответил на публикацию жены и написал в комментариях: "Люблю вас".

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что на днях Тарас Тополя эмоционально отреагировал на ревность жены во время совместного интервью. Alyosha также объяснила, почему решила вернуться в Украину.

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