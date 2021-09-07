Alyosha показала подросших сыновей и объяснила, почему одевает их в одинаковые наряды

Артистка призналась, что мальчикам нравится носить похожую одежду.

Украинская певица Alyosha, которая недавно очаровала редкими романтическими фото с Тарасом Тополей, показала подросших сыновей.

На странице в Instagram исполнительница разместила несколько снимков, на которых изображены 8-летний Роман и 5-летний Марк. Мальчики запечатлены во время отдыха с родителями на море и дома. И на всех фотографиях — они в одинаковой одежде.

Alyosha с сыновьями / instagram.com/alyoshasinger

"Обычно я стараюсь найти одинаковую одежду для мальчиков, потому что это нам всем нравится и фотки всегда очень интересные и веселые выходят", — объяснила Alyosha.

Alyosha с сыновьями / instagram.com/alyoshasinger

Alyosha с сыновьями / instagram.com/alyoshasinger

В свою очередь, фанаты обратили внимание, что сыновья очень похожи и на нее, и на Тараса Тополю:

Один папин, второй — мамин

Какие же они у вас красивые! Как папа и мама!

Мальчики очень похожи на вас с мужем

Напомним, что на днях Alyosha поделилась фотографиями с праздника 1 сентября. Артистка показала, как они с мужем Тарасом Тополей отвели своих детей в школу.

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