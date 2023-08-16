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Alyosha показала редкое фото 3-летней дочери, которая как две капли похожа на Тараса Тополю

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
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2574
Время на прочтение
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Alyosha показала редкое фото 3-летней дочери, которая как две капли похожа на Тараса Тополю

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артистка поздравила девочку с днем рождения.

Украинская певица и жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи Alyosha очаровала поклонников редким фото их самого младшего ребенка.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимок с дочкой Машей по случаю дня рождения девочки. Ей исполнилось три годика. Звездная мама адресовала девочке теплые поздравительные слова и призналась в любви своему мужу Тарасу Тополе:

"С днем рождения нашу младшую Топольку. Любимый Тарас, какое счастье, что у нас есть такое счастье. Спасибо тебе за любовь, терпение, заботу, за нас! Ты мое все! Просто безгранично люблю", – подписала кадр Alyosha.

Дочь Alyosha и Тараса Тополи / © instagram.com/alyoshasinger
Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Поклонники артистки тоже поздравили девочку с 3-летием, а также отметили, что она невероятно похожа на своего знаменитого отца:

  • C Днем рождения! Расти здоровой и счастливой! Папина дочь, очень похожа!
  • Господи, это же Тарас с длинными волосами. С днем рождения
  • Бусинка самая маленькая, Тополенок. А как на отца похожа

Отметим, что у Alyosha и Тараса Тополи трое общих детей – сыновья Марк и Роман и дочь Мария.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, месяц назад Alyosha восхитила поклонников архивным романтическим фото с мужем Тарасом Тополей, которое они сделали в Украине посреди поля сине-желтого цвета.

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Дата публикации
Просмотры
2574
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