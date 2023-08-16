Alyosha показала редкое фото 3-летней дочери, которая как две капли похожа на Тараса Тополю

Украинская певица и жена фронтмена группы "Антитела" Тараса Тополи Alyosha очаровала поклонников редким фото их самого младшего ребенка.

На странице в Instagram исполнительница разместила снимок с дочкой Машей по случаю дня рождения девочки. Ей исполнилось три годика. Звездная мама адресовала девочке теплые поздравительные слова и призналась в любви своему мужу Тарасу Тополе:

"С днем рождения нашу младшую Топольку. Любимый Тарас, какое счастье, что у нас есть такое счастье. Спасибо тебе за любовь, терпение, заботу, за нас! Ты мое все! Просто безгранично люблю", – подписала кадр Alyosha.

Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Поклонники артистки тоже поздравили девочку с 3-летием, а также отметили, что она невероятно похожа на своего знаменитого отца:

C Днем рождения! Расти здоровой и счастливой! Папина дочь, очень похожа!

Господи, это же Тарас с длинными волосами. С днем рождения

Бусинка самая маленькая, Тополенок. А как на отца похожа

Отметим, что у Alyosha и Тараса Тополи трое общих детей – сыновья Марк и Роман и дочь Мария.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, месяц назад Alyosha восхитила поклонников архивным романтическим фото с мужем Тарасом Тополей, которое они сделали в Украине посреди поля сине-желтого цвета.

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