Alyosha показала троих подросших детей от Тараса Тополи и резко ответила на критику

Исполнительницу обвиняют, что она во время войны в Украине показывает радостную жизнь в США.

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha резко ответила на критику, что она во время войны в Украине показывает счастливые фото.

Исполнительница не стала терпеть такие обвинения и прокомментировала свою жизнь в США, куда она уехала с сыновьями и дочерью из-за полномасштабного российского вторжения. Alyosha отметила, что в первую очередь думала о безопасности своих детей. Певице больно смотреть на происходящее в Украине, однако она волнуется за сыновей и дочь.

Сын Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я часто читаю комментарии: "Как вы можете показывать вашу радостную жизнь, когда в Украине война, а вы там, в Америке, сидите и у вас так все хорошо…не стыдно?". Хочу ответить…Если бы вы имели глубокое осознание опасности для своих детей, не вывезли бы вы их из той опасности, не сделали бы все ради лучшего детства ваших деток? Даже просто на запад Украины, за границу, к родственникам, к тем людям, кто готов вас принять, а таких множество!" – отметила Alyosha.

По словам исполнительницы, им тоже нелегко за границей, ведь рядом нет семьи и близких людей. Однако артистка будет пока оставаться в США, ведь хочет, чтобы у детей было счастливое детство и они чувствовали себя в безопасности.

Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ваши дети могут наслаждаться детством! Я благодарю судьбу, что у нас была возможность их вывезти. Поверьте, сердце страдает не меньше ваших сердец... Это тяжело — жить иначе. Не видеть родных людей, самых дорогих, семью... Но есть радость в результате тех усилий и той боли — это улыбающиеся дети! Я молюсь за всех украинцев, за всех детей, за человечность в каждом из нас…", — добавила артистка.

Сын Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, недавно ведущий Даниэль Салем впервые за время полномасштабной войны увидел свою дочь. Шоумен показал, как встречал 8-летнюю девочку на железнодорожном вокзале.

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