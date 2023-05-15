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Alyosha показала троих заметно подросших детей от Тараса Тополи и нежно обратилась к мужу

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1022
Время на прочтение
2 мин
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Alyosha показала троих заметно подросших детей от Тараса Тополи и нежно обратилась к мужу

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Артистка опубликовала редкое фото.

Украинская певица Alyosha крайне редко делится с поклонниками семейным контентом.

Однако в День матери, который в этом году отмечали 14 мая, исполнительница сделала исключение. Знаменитость опубликовала снимок, на котором были запечатлены их с певцом Тарасом Тополей дети — сыновья Роман и Марк и дочь Мария. Также артистка рассказала, каково это быть мамой.

Дети Тараса Тополи и Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Дети Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Мамочка. Как много значит для всех нас это слово...В этом слове океаны любви и доброты, уроков и помощи, веры и святой молитвы...Моя Мамочка! Люблю сильно и спасибо за все! Вы с папой мои крылья. Невероятная честь — быть мамой! Невероятное счастье — детки! Они - тот потоком воздуха, в котором расправляешь свои крылья", — поделилась Alyosha.

Исполнительница также нежно обратилась к своему мужу Тарасу Тополе и поблагодарила его за счастливую семью.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / © instagram.com/alyoshasinger
Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Любимый, ты подарил это желание летать! С тобой рядом хоть на край света! Люблю. Люблю безгранично всех моих Тополек и благодарю Творца за прекрасную семью!" – добавила артистка.

Напомним, Alyosha в этом году была приглашенной звездой на "Евровидении". Артистка в первом полуфинале вместе с британской певицей Ребеккой Фергюсон показала особый номер с трогательной историей.

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Дата публикации
Просмотры
1022
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