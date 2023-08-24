Alyosha показала заметно подросшую дочь от Тараса Тополи и обратилась к украинцам

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha показала редкое фото заметно подросшей дочери и обратилась к украинцам.

В своем Instagram артистка опубликовала фотографию, на которой позировала 3-летняя Маша. Девочка в синей футболке, на которой изображена акула, держала в руках флаг Украины.

Кроме того, исполнительница поздравила украинцев с особым праздником – Днем Независимости. Alyosha написала, что Украине пришлось пройти немало испытаний. Впрочем, украинцы со всем справляются. Также знаменитость пожелала, чтобы закончилась война победой, и поблагодарила украинских защитников.

Дочь Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Сегодня День Независимости нашей страны отмечаем в условиях полномасштабной войны, снова доказывая, что Украина независимое государство. Многие испытания выпали на ее судьбу, и мы верим, что она преодолеет все трудности и станет еще лучше, чем была. Верим в нашу победу, в наших воинов, в силу нашего духа! С праздником тебя, Украина! Слава Украине!" – отметила исполнительница.

Напомним, многие знаменитости поздравили украинцев с Днем Независимости. Они желают мирного неба над головой и благодарят ВСУ. Редакция сайта ТСН.ua собрала поздравления от звезд.

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