Alyosha после эмоционального поста извинилась перед матерями, которые с детьми остались в Украине во время войны

Певица Alyosha столкнулась с критикой в Сети после того, как эмоционально выразилась, что не поддерживает матерей, оставшихся с детьми в Украине во время полномасштабной войны.

Такие слова со стороны артистки оскорбили многих украинок, которые не стали уезжать за границу. После упреков в комментариях Alyosha все же признала, что была неправа и извинилась перед всеми, кого могли задеть ее высказывания.

Певица подчеркнула, что не хотела оскорблять украинок и тем более учить их, как правильно воспитывать детей. Alyosha поблагодарила комментаторов за то, что они дали ей возможность глубже взглянуть на ситуацию.

"Возвращаясь к посту, который вызвал столько разных эмоций у вас! Приношу свои извинения всем, кого зацепила! Я совсем не хотела никого обидеть и тем более поучать! Вы все правы, потому что у каждого свой жизненный опыт, который нельзя постичь кому-то другому. Я очень благодарна вам всем за комментарии и за помощь еще больше погрузиться в ситуацию, которая охватила нас всех и понять много для себя! Вы все невероятные и мужественные, наши женщины! Вы вдохновляете стойкостью и верой! Спасибо! певица.

Напомним, что скандал с Alyosha разгорелся после того, как исполнительница эмоционально отреагировала на критику в свою сторону из-за публикаций счастливых фото с детьми. Артистка заявила, что вывезла детей за границу во время войны ради их безопасности, чем упрекнула оставшихся в Украине мам.

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