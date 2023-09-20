Alyosha призналась, сколько потратила на жизнь в США и как ее маленькие дети зарабатывают деньги

Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи – украинская певица Alyosha – рассказала о расходах на жизнь с тремя детьми в США.

В частности, за границей исполнительница находилась с начала полномасштабной войны и только недавно вернулась в Украину. Артистке повезло, ведь она жила вместе со своей свекровью. Певице не приходилось тратить на жилье, кроме того, мама Тараса Тополи помогала ей с детьми. Alyosha не считала точной суммы, сколько потратила на жизнь в США, однако на гривневой банковской карте денежные средства закончились. Также исполнительница перечисляла определенные суммы благотворительным фондам.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Не считала. То, что у меня было на гривневой карточке, я не помню, когда там закончились деньги. Параллельно я выступала на каких-то мероприятиях и что-то там получала. То, что я получала, большую часть я всегда перечисляла волонтерам в Варшаве, которые покупали необходимые вещи для военных, гуманитарку и прочее", – поделилась артистка в интервью Славе Демину.

Кстати, в США у Alyosha был свой заработок, правда, он был нестабильным. В месяц знаменитость могла ничего не заработать, а могла немалую сумму принести домой.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"В месяц я не зарабатывала пять тысяч долларов. Хотя может бывали и такие месяцы. Бывали месяца, что ничего не зарабатывала", — вспомнила знаменитость.

Alyosha также призналась, что они с Тарасом Тополей учат и детей зарабатывать деньги. В частности, в США они продавали рамки, а средства с продаж переводили на ВСУ. Кроме того, Alyosha может платить детям за какую-то выполненную работу или хорошие оценки за обучение.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Они зарабатывают деньги. Они делали рамки, продавали их, чтобы собрать на помощь ВСУ. Они также получали деньги за хорошее обучение, за какие-то выполненные задания. У нас есть такое, что они могут зарабатывать. Хочешь что-то купить себе – заработай", — отметила певица.

Напомним, недавно Alyosha призналась, что планирует сменить псевдоним. Артистка попросила фанатов помочь ей с этим.

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