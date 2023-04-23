Alyosha рассекретила, какую известную рок-песню культовой группы исполнит на "Евровидении-2023"

Певица Alyosha стала одной из тех украинских артистов, которые выступят на конкурсе "Евровидение-2023" в Ливерпуле, Великобритания.

Сегодня артистка рассекретила, какую композицию она исполнит. По словам Alyosha, ей повезло спеть известный трек Ordinary World культовой британской поп-рок группы Duran Duran.

"Любовь к рок-музыке меня сопровождает с детства. Эта любовь и отражается на моем творчестве. На каком-то ментальном уровне, преодолевающем любые расстояния, мое увлечение рок-жанром почувствовали и креативные продюсеры "Евровидения-2023". Потому что на конкурсе я буду петь песню культовой группы Duran Duran", — похвасталась Alyosha.

Она отметила, что исполнит трек Ordinary World вместе с британской певицей Ребеккой Фергюсон. Alyosha сообщила, что выступит в первом полуфинале "Евровидения-2023", которое состоится 9 мая.

Duran Duran – Ordinary World, 1993 год

"В нашем исполнении хит британского поп-рок бэнда зазвучит совсем по-другому. Надеюсь, новая аранжировка песни вас так же поразит", — заинтриговала Alyosha.

Исполнительница поделилась, что номер, с которым она выступит и который разработал креативный директор "Евровидения" от Украины Герман Ненов, будет посвящен вынужденным переселенцам.

Тем временем до сих пор остается открытым вопрос, выступит ли на конкурсе первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана, одержавшая победу для нашей страны в 2004 году. Как известно, на днях разгорелся скандал. Руслана обиделась на организаторов "Евровидения", которые не пригласили ее выступить ни в полуфиналах, ни в финале конкурса.

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