Alyosha рассекретила, планирует ли в четвертый раз стать мамой и как три беременности повлияли на ее здоровье

Украинская певица Alyosha, настоящее имя которой Елена Тополя, призналась, планируют ли они с мужем Тарасом Тополей в четвертый раз стать родителями.

Как рассказала исполнительница в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", если она забеременеет, то охотно родит четвертого ребенка. Однако супруги не хотят снова становиться родителями. Правда, пара не планировала ни второго, ни третьего ребенка. Когда певица забеременела, твердо решила, что будет рожать.

"Я не планирую. Но если ребенок снова придет ко мне, я его приму с радостью. Запланированный у нас Ромка был. Мы работали над этим вопросом. Маркусь появился у нас неожиданно, и Маша появилась у нас неожиданно. Но не было вопроса: мы оставляем или не оставляем", — призналась артистка.

Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Также артистка призналась, что третья беременность для нее была самой тяжелой. После рождения дочери у артистки появились определенные проблемы со здоровьем, в частности со спиной.

"Беременности отличались. Третьи роды были самыми тяжелыми, у меня очень большой живот был. После третьих родов дает знать о себе спина. Чувствовалось, что здоровье где-то с Машей вышло", — поделилась артистка.

Кстати, а вот сами роды были самые легкие именно третьи. Когда Alyosha рожала впервые, то очень волновалась. Роды продолжались 13 часов. Когда знаменитость рожала второго сына, то было обвитие пуповиной, из-за чего она очень волновалась. Самые легкие роды у певицы были с дочерью, которые длились всего полтора часа.

Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Первые две беременности были легче. Но первые роды – были тяжелыми, длились 13 часов. Это было, кстати, в Америке. Маркусь родился уже гораздо легче, но у него было обвитие, там были страхи определенные. Мы, конечно, проверялись сразу, ездили на все необходимые процедуры и проверки, все обошлось и все хорошо. С Машей были самые легкие роды, за полтора часа все произошло", — вспомнила певица.

Напомним, Елена и Тарас Тополя воспитывают троих детей. Первенец супругов Роман появился на свет 3 апреля 2013 года, второй сын Марк – 30 ноября 2015 года, а дочь Мария – 14 августа 2020 года.

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