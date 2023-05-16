Alyosha рассекретила важный подарок от Тараса Тополи на 37-летие: "Я уже не волнуюсь"

Также артистка поделилась, что дети растрогали ее своим подарком.
Украинская певица Alyosha на днях отметила день рождения. Исполнительнице исполнилось 37 лет.
В своем Instagram знаменитость рассекретила, что ей подарили родные на день рождения. Мужчина Alyosha – певец Тарас Тополя – подошел к выбору презента ответственно. Музыкант выбрал подарок, который жене очень необходим, а особенно перед концертами.
"Любимый подарил ингалятор, в котором я очень нуждалась, особенно для поездок на концерты, когда больная и нужно петь, как это было на "Евровидении". Поэтому сейчас я уже не волнуюсь за такие ситуации", — поделилась певица.
А вот дети Alyosha довели ее своим подарком до слез. Впрочем, исполнительница не захотела признаваться, чем именно ее так растрогали сыновья и дочь.
"Детки подготовили подарки, растрогали до слез... Спасибо всем за поздравления и подарки! Люблю вас очень сильно! Чувствую себя на 21", — добавила Alyosha.
Напомним, недавно продюсер и рэпер Потап отметил день рождения. Музыкант уже признался, какие подарки получил на свое 42-летие.
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