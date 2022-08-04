Alyosha рассказала о родных, которые живут в оккупации: "Пытаются беречься"

Елена Тополя, известная под псевдонимом Alyosha, родом из Запорожья.

Часть области ныне оккупирована русскими военными. Исполнительница призналась, что и ее родные оказались под оккупацией. К слову, родители артистки успели эвакуироваться, а вот мамина сестра с детьми – нет. Но не только в Запорожской области родные Alyosha живут в оккупации. Близкие Елены также находятся и в Херсоне.

Знаменитость говорит, что им тяжело. Впрочем, они пытаются беречь себя и верят, что вскоре ВСУ их освободят.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"В селе Балки находится мамина младшая сестра — Яна. Она в оккупации, с детьми. Им страшно, они очень ждут наших ВСУ. На связь выходят очень редко, потому что нет украинской связи. У меня будет много родных в Запорожской области. Более 20 человек. И в Херсоне так же. Пытаются беречься. Все мы ждем одного", — поделилась знаменитость в интервью "24 Каналу".

Но не только этим война, которую враждебно в Украине развязала Россия, коснулась семьи Alyosha. К слову, ее муж, фронтмен группы "Антитела" — Тарас Тополя — ежедневно рискует своей жизнью, чтобы защитить страну от оккупантов.

Напомним, родные певца Артема Пивоварова также оказались под оккупацией. С первого дня полномасштабного вторжения в Украину мама артиста живет в новых реалиях.

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