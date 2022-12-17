Alyosha рассказала о том, как воевал ее муж Тарас Тополя: "Был от оккупантов в нескольких метрах"

Артистка поделилась, что на фронте у ее любимого случались ситуации на "грани жизни и смерти".

Украинская певица, жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи Alyosha поделилась, случались ли с ее мужем на войне такие ситуации, когда он был на "грани жизни и смерти".

Исполнительница призналась, что когда они с мужем созванивались, не всегда он рассказывал ей все, чтобы она не переживала. Позже Тарас делился с женой, что опасные моменты действительно были:

"Они были достаточно близко к оккупантам, в нескольких метрах. И довольно долго были. Но он парамедик. Я его просила, чтобы он был осторожным. Чтобы не шел, бил себя в грудь, а сначала подумать. Тарас настолько умный человек, ему ничего не надо говорить. Он и так все понимает и знает и хочет так же, чтобы у детей был отец", — прокомментировала Alyosha в интервью Алине Доротюк.

Тарас Тополя / Фото: instagram.com/antytila_official

Тарас Тополя с Ярославом Пилунским / Фото: instagram.com/tarastopolia

Также артистка поделилась, что ее муж находится на культурном фронте, но его в любой момент могут вызвать и он снова уйдет на фронт.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Тарас Тополя вместе с другими участниками группы "Антитела" ушли на фронт стрелками-парамедиками эвакуационных экипажей. В августе главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отдал приказ направить музыкантов в Киев из зоны боевых действий на севере Харьковской области. Однако они продолжают нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, но пока не будут выходить по боевым распоряжениям на передовую.

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