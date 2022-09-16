Alyosha рассказала, получает ли соцвыплаты в США и чем зарабатывает на жизнь

Лидер группы "Антитела" Тарас Тополя с началом полномасштабного вторжения вывез жену, певицу Alyosha и их троих маленьких детей в США.

Сейчас жена Тараса Тополи, певица Alyosha вместе с тремя малолетними детьми находится в США, штат Нью-Джерси, где проживают мама и отчим Тараса.

В программе "Слава+" Alyosha поделилась, что нашла общий язык со свекровью и они спокойно уживаются под одной крышей. Также артистка поделилась, что обязана родственникам своего мужа еще и потому, что они помогают финансово.

В Америке соцвыплат Alyosha не получает, потому что, говорит, не занималась этим вопросом:

"Я этим не занималась. Мы пытались подать какие-то заявления, чтобы получить здесь какую-то медстраховку. Но я получила отказ, получили отказ Марк и Мария, а Роман (дети супругов – прим.ред.) получил положительный результат, потому что он рожден в Америке. Но никаких таких программ для украинцев, сбежавших от войны, мы этого не делали", — прокомментировала певица.

Alyosha и Тарас Тополь с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Alyosha отметила, что в месяц на семью может потратить не более 300 долларов, поскольку в основном продукты покупают мама и отчим мужа, за жилье артистка с детьми также не платит, а одежду для нее и детей собрали неравнодушные американцы по своим друзьям и знакомым.

Также артистка поделилась, что крайне редко у нее в США бывают корпоративы и таким образом она зарабатывает:

"Иногда бывают у меня корпоративные выступления. Для англоязычных я не пела еще, то есть, если это корпоративы, то это украинцы, которые здесь давно уже живут", — сказала певица.

Тарас Тополь и Alyosha / Фото: instagram.com/tarastopolia

Также она поделилась, что ее старшие дети Марк и Роман учатся в местной школе, однако потом доучиваются по украинским учебникам, потому что американская программа очень отстает от нашей.

Alyosha призналась, что не хочет жить в США и мечтает вернуться в Украину:

"Не хочет оставаться жить в США, я хочу жить у себя дома, в Украине. Мне не нравится жизнь в Америке. Мне не нравятся здешние все правила, устав американский, не нравится еда, мне не нравятся все эти проблемы и сложности, чтобы просто попасть на консультацию к врачу", — поделилась артистка.

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