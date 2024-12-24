Alyosha резко похудела на 10 кг и призналась, как на это отреагировал ее супруг Тарас Тополя

Украинская певица Елена Тополя, ранее имевшая псевдоним Alyosha, рассказала о своей борьбе с весом.

Так, из-за чрезмерного стресса и безумного рабочего графика исполнительница потеряла более 10 кг за короткий период. Сейчас певица осознала свою проблему и пытается наладить свой режим. В частности следит за питанием и спортом в своей жизни.

Елена говорит, что после изменения отношения к себе она имеет первые положительные сдвиги. Так, за более чем год она смогла набрать семь кг и говорит, что для нее это комфортный вес. К слову, сейчас на весах у певицы цифра 48 кг.

Елена и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я весила 41 кг прошлой осенью. Сейчас я 48 вешу и пытаюсь держаться в этом весе, потому что мне комфортно. Я занимаюсь спортом, пью витамины, нормально питаюсь", — призналась артистка в комментарии "Ближче до зірок".

В то же время, Елена призналась, что после стрессового периода за ее здоровье начал беспокоиться и муж, музыкант Тарас Тополя. Звезда с недавних пор позволяет жене есть все, что вздумается, даже в больших порциях. Как вот певица вспомнила утро, когда возлюбленный одобрительно отреагировал на то, что она "съела половину торта".

Напомним, недавно Елена Тополя рассказала о семейном кризисе с Тарасом Тополеем. Исполнительница призналась, что едва не разрушило их брак.

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