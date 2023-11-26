Alyosha шокировала своим низким весом: "Надеюсь, я немного наберу"

Украинская певица Alyosha откровенно рассказала о своем весе и призналась, сколько сейчас весит.

Как поделилась артистка в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", раньше она была немного полнее, однако похудела на 10 кило. Сейчас же вес артистки вообще составляет 44 килограмма, что удивительно мало. Как объяснила Alyosha, она похудела из-за стресса.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я была немного полнее. Я похудела на 10 килограммов. Сейчас я вешу 44 кило. Для меня это сейчас из-за того, что это стресс. Это такие эмоции, которые выжигают физически. Я стараюсь есть", — призналась знаменитость.

Певица поторопилась объяснить, что она не страдает анорексией. Исполнительница надеется, что скоро наберет вес. Тем более в еде артистка себя не ограничивает. Правда, иногда Alyosha не успевает и у нее нет сил, чтобы полноценно поесть.

Alyosha / Фото: facebook.com/AlyoshaOfficial

"Надеюсь, что это такой период просто и он пройдет. Он пройдет и я немного наберу. Я все себе позволяю, я себя не ограничиваю, у меня просто иногда нет времени. Я не успеваю. Когда я устаю, приезжаю, мне не лезет. Я просто ухожу и ложусь спать", — призналась знаменитость.

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