Alyosha трогательно поздравила сына от Тараса Тополи с 10-летием и показала его архивное фото

В семье звездных супругов Alyosha и Тараса Тополи праздник. Старшему сыну артистов исполнилось 10 лет.

По случаю праздника исполнительница посвятила Роману трогательный пост в Instagram. Alyosha поздравила сынишку и отметила, что время проходит очень быстро. Певице не верится, что ее ребенок уже такой взрослый.

"Нашему первенцу исполнилось 10 лет… Как будто миг прошел… и грустно, и радостно одновременно… Спасибо любимому и спасибо всей большой семье, кто всегда помогает и мудростью своей наполняет взросление наших маленьких Тополек, за счастье большой семьи!" – написала Alyosha.

Тарас Тополя и Alyosha с детьми / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Певица также поделилась архивным снимком сына, где ему всего три года.

"На этом фото Ромке три годика. Так хочется, чтобы дети всегда улыбались так. Наше будущее в прекрасном новом поколении, поэтому вкладываем все хорошее, нужное, человечное, умное и украинское!" – отметила исполнительница.

Старший сын Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, недавно Alyosha делилась архивным фото, которое было сделано на их с Тарасом Тополем свадьбе. На забавном снимке исполнитель держит жену на плече, а она испуганно смотрит в объектив фотокамеры.

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