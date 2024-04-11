Alyosha удивила, что учится владеть холодным оружием: "Надо быть готовым ко всему"

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, поделилась, что учится владеть холодным оружием.

Новый навык артистка решила освоить, когда вернулась из Америки в Украину. Певица убеждена, что это поможет ей поддерживать отличную физическую форму, а также чувствовать себя более уверенной и при необходимости в своих действиях.

"По возвращении из Америки решила, что хочу для себя освоить владение холодным оружием. Это позволяет поддерживать себя в тонусе, в хорошей физической форме, чтобы быть уверенной в себе и в физическом плане, и в духовном, и в умственном", — рассказала Тополя в интервью kp.ua.

Alyosha (Елена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Раньше артистка ходила в тир. Певица отмечает, что со стрельбой нужно постоянно практиковаться, чтобы не забывать, как держать оружие в руках и целиться. По словам артистки, в условиях войны нужно быть готовым ко всему.

"Я ходила в тир, потому что очень долго выпрашивала у мужа, где потренироваться, где пострелять. Стрелять я училась давно, поэтому надо практиковаться, чтобы не забывать, как чувствовать вес, как целиться. Когда у тебя есть определенные знания, навыки, как-то спокойнее, особенно сейчас. Важно знать, что в любой момент ты можешь правильно отреагировать и проанализировать правильные стратегии для своего поведения. Надо быть готовым ко всему", — поделилась знаменитость.

Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Сейчас Елена Тополя учится владеть катаной – японским длинным острым мечом. Этот вид оружия очень опасен, но вместе с тем дисциплинирует, развивает реакцию и помогает сконцентрироваться.

"На занятие с катаной я пошла, потому что мне захотелось выплеснуть эмоции. Катана – это очень острый меч. Это номер один по опасности холодного оружия, и надо быть очень осторожным, мягко говоря. Это дисциплинирует, развивает реакцию, концентрацию, наблюдательность. В этом искусстве очень много моментов, которые учат человека быстро реагировать, оценивать, анализировать и действовать", – призналась певица.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, ранее Елена Тополя выступала под псевдонимом Alyosha, однако недавно избавилась от сценического имени. Артистка объяснила, почему приняла такое решение.

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