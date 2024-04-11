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Alyosha удивила, что учится владеть холодным оружием: "Надо быть готовым ко всему"

Alyosha удивила, что учится владеть холодным оружием: "Надо быть готовым ко всему"

Елена Тополя (Alyosha) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Исполнительница призналась, на какие тренировки ходит.

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, поделилась, что учится владеть холодным оружием.

Новый навык артистка решила освоить, когда вернулась из Америки в Украину. Певица убеждена, что это поможет ей поддерживать отличную физическую форму, а также чувствовать себя более уверенной и при необходимости в своих действиях.

"По возвращении из Америки решила, что хочу для себя освоить владение холодным оружием. Это позволяет поддерживать себя в тонусе, в хорошей физической форме, чтобы быть уверенной в себе и в физическом плане, и в духовном, и в умственном", — рассказала Тополя в интервью kp.ua.

Alyosha (Елена Тополя) / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha (Елена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Раньше артистка ходила в тир. Певица отмечает, что со стрельбой нужно постоянно практиковаться, чтобы не забывать, как держать оружие в руках и целиться. По словам артистки, в условиях войны нужно быть готовым ко всему.

"Я ходила в тир, потому что очень долго выпрашивала у мужа, где потренироваться, где пострелять. Стрелять я училась давно, поэтому надо практиковаться, чтобы не забывать, как чувствовать вес, как целиться. Когда у тебя есть определенные знания, навыки, как-то спокойнее, особенно сейчас. Важно знать, что в любой момент ты можешь правильно отреагировать и проанализировать правильные стратегии для своего поведения. Надо быть готовым ко всему", — поделилась знаменитость.

Певица Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Певица Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Сейчас Елена Тополя учится владеть катаной – японским длинным острым мечом. Этот вид оружия очень опасен, но вместе с тем дисциплинирует, развивает реакцию и помогает сконцентрироваться.

"На занятие с катаной я пошла, потому что мне захотелось выплеснуть эмоции. Катана – это очень острый меч. Это номер один по опасности холодного оружия, и надо быть очень осторожным, мягко говоря. Это дисциплинирует, развивает реакцию, концентрацию, наблюдательность. В этом искусстве очень много моментов, которые учат человека быстро реагировать, оценивать, анализировать и действовать", – призналась певица.

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, ранее Елена Тополя выступала под псевдонимом Alyosha, однако недавно избавилась от сценического имени. Артистка объяснила, почему приняла такое решение.

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