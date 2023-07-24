ALYOSHA удивила дерзким фото с обнаженными ключицами и в солнцезащитных очках

Украинская певица ALYOSHA продемонстрировала дерзкий образ на новом фото.

Фотографией исполнительница поделилась на своей странице в Instagram. На черно-белом кадре ALYOSHA позировала в крупных очках-авиаторах с распущенными волосами и обнаженными ключицами.

В подписи к фото певица поделилась с поклонниками куплетом из своей будущей песни. Правда, исполнительнице не хватало еще несколько строк для завершения, и она предложила фанам поделиться своими вариантами в комментариях.

ALYOSHA / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Ми знайомі з тобою давно / З моменту, як стався великий бам, / Ми розбилися на світи / І позникали хто тут, хто там, / Впали сльозами в водоспад / І розтіклися шукати храм", — говорится в песне певицы.

Кроме своих предложений по тексту поклонники наделали ей комплиментов: "Очень хорошая", "Вам подходит этот образ", "Необычная", "Горячая", "Просто вау".

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