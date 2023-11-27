Alyosha удивила, как три месяца жила в Мариинском парке: "Денег было очень мало"

Украинская певица Елена Тополя, она же Alyosha, вспомнила, как три месяца жила в Мариинском парке.

Это произошло, когда знаменитость только переехала в Киев, училась в университете и начинала строить певческую карьеру. Как вспомнила знаменитость в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", переехала она не сама, а с продюсером Вадимом Лисицей, с которым тогда находилась в отношениях.

Именно тогда возлюбленный артистки помогал строить студию звукозаписи в "Мушле" в Мариинском парке. Там Вадим Лиса и жил. Alyosha была уверена, что хочет быть с возлюбленным.

Вадим Лисица и Alyosha / Фото: УНИАН

"Это было три месяца. Возможно, месяц лета и два месяца осени. Я тогда только переехала в Киев на учебу. Приехала я вместе с Вадимом Лисицей, который был продюсером моим и мы были в отношениях. У меня была комната в общежитии, но нам же надо было вместе жить. Поэтому я взяла из общежития свою подушку, свое одеяло и ушла. Жили мы в Мариинском парке, Вадим помогал строить в "Мушле" студию звукозаписи. Таким образом мы поняли, если мы вместе, то можем определенное время жить здесь, пока не построится студия", – вспомнила Alyosha.

Певица говорит, что не пожалела об этом. В частности, это был интересный опыт. Правда, тогда у нее и Вадима Лисицы были проблемы с финансами.

Вадим Лисица и Alyosha / Фото: УНИАН

"Это было очень интересно, эйфория была, хотя у нас и денег было очень мало, мы покупали половинку хлеба, консерву, черный чай – это то, что мы могли себе позволить на один день. Мне тогда родители присылали деньги, я училась в университете и получала стипендию и мне этого хватало. Вадим зарабатывал еще что-то", — поделилась звезда.

Отметим, Alyosha и Вадим Лиса познакомились, когда певице было всего 16 лет. Впоследствии между ними завязались романтические отношения. Пара разошлась после "Евровидения-2010", где Alyosha принимала участие.

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