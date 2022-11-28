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Alyosha умилила фото 7-летнего сына от Тараса Тополи в день его рождения

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2885
Время на прочтение
1 мин
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Alyosha умилила фото 7-летнего сына от Тараса Тополи в день его рождения

Alyosha с сыновьями / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Звездная мама приветствовала мальчика.

Певица Alyosha и музыкант Тарас Тополя празднуют день рождения младшего сына Марка, которому сегодня исполнилось семь лет.

В честь праздника звездная мама поделилась милой фотографией сына, на которой он держит в руках необычную тыкву, на своей странице в Instagram и написала нежное поздравление. По словам певицы, она даже не заметила, как быстро пролетели эти годы.

"Семь лет сегодня нашем Маркусе! Безграничная наша любовь! Семь лет, как пять минут прошло… Как же вы быстро растете…", — написала под фотографией Alyosha.

Сын Тараса Тополя и Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Сын Тараса Тополя и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Поклонники супругов также присоединились к поздравлениям в комментариях и пожелали мальчику счастливой и мирной жизни.

Напомним, что Alyosha и Тарас Тополя воспитывают троих общих детей — 9-летнего Романа, 7-летнего Марка и дочь Марию, которой в этом году исполнилось два годика.

Сейчас из-за полномасштабной войны в Украине вместе с детьми Alyosha находится в США, где проживает мать и отчим Тополя.

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Дата публикации
Просмотры
2885
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