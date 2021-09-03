Alyosha в белоснежном платье и похудевший Тарас Тополя поделились редкими романтическими фото

Пара уже 11 лет вместе.

Звездная украинская семья Alyosha и Тарас Тополя, которые на днях отвели детей в школу, порадовали поклонников совместными романтическими фотографиями.

Ими исполнители поздравили друг друга с тем, что уже 11 лет вместе. На нежных фотографиях улыбающаяся Alyosha позирует в белоснежном платье с пышными расшитыми рукавами, образ дополнила красная помада. А Тарас Тополя — в красивом белом пиджаке и черных брюках.

Alyosha и Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

"Каким счастливым был бы мир, если бы каждый в нем встретил свою любовь", — прокомментировала снимки певица.

В свою очередь, Тарас Тополя написал: "Теперь уже наша 11 осень вместе. Люблю!" .

Alyosha и Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Поклонники пары признались, что совместные фотографии супругов их очень растрогали и пожелали им много счастливых лет вместе:

От всей души, нежных чувств к старости. Люблю эту пару.

Поздравляю! Многая лета! Вы прекрасны!

Гордость Украины ваша пара, союз, семья. Спасибо за то, что настоящие

Alyosha и Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Однако были и те поклонники, которые обратили внимание на похудение Тараса Тополи:

Тарас похудел 100%

Что-то так осунулся и похудел Тарас - не узнала ... Как время летит, 11 лет ... Поздравляю вас

Какой Тарас стройный стал

Alyosha и Тарас Тополя / instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что в июле Alyosha и Тарас Тополя отдохнули на Кипре вместе с детьми. Семья устроила отпуск за границей в полном составе.

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