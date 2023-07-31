Alyosha в длинной мантии превратилась в средневековую красавицу на фоне старинного замка

Украинская певица Alyosha увлекла поклонников новыми фотографиями.

В своем профиле в Instagram исполнительница поделилась хорошими кадрами по тематической фотосессии, в которой она предстала в образе средневековой красавицы. Фотографии были сделаны на фоне Свиржского Замка во Львовской области.

На одном из фото Alyosha стояла среди скалы в черной мантии, а на другой — выбрала такой же наряд белого цвета и позировала рядом с конем.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В подписи к новым фото певица поделилась своими мыслями о своих страхах и вере, что помогает их преодолеть.

"Иногда сами не улавливаем момент, как погружаемся в игру сознания и фантазий, которые выстраивают наши страхи. Потом начинаем верить в это. Именно так, заканчивается ясность всего, что вокруг и внутри нас… Но если хоть маленькая искра появляется, освещая ту тьму, становится смешно, что ты боялся такого прекрасного мира. Ему просто не хватало надежды, твоей надежды и веры в свой свет! Страхи — ступень к свету! Вера в себя — шаг вперед! Бояться, не значит быть трусом, у всех есть страхи... А вот вера в себя — это меч, разрезающий тьму! Верю в каждого и в себя! Свет сердец наших пусть охватит нашу землю и небеса! Несокрушимо верю в тебя", — написала Alyosha.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, на днях певица залюбовала фани фотографией в объятиях своего мужа Тараса Тополи.

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