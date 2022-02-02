Alyosha в голубой шубке и актер верхом на коне: в Киеве прошел допремьерный показ "Лучших выходных"

Alyosha в голубой шубке и актер верхом на коне: в Киеве прошел допремьерный показ "Лучших выходных"

Премьера украинской комедии с сегодняшнего дня во всех кинотеатрах.

Во вторник в Киеве накануне реставрации в крупнейшем кинотеатре Украины состоялся допремьерный показ комедии "Лучшие выходные".

Мероприятие посетили звездные гости, партнеры фильма, а также исполнители главных ролей — Дарья Петрожицкая, Максим Девизоров, Александр Рудинский, Максим Кириченко, Александр Чернявский, Богдан Осадчук, Алина Чебан, Наталья Бабенко и Тарас Денисюк. Из Германии специально на событие также приехал исполнитель одной из главных ролей Элиас Райхерт (Ганс).

А из звезд премьеру не смогли пропустить группа "Антитела", певица Alyosha, лидер группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, солист группы O.Torvald Женя Галич, певица Мишель Андраде, певец Позитив (Алексей Завгородний) и многие другие.

Alyosha, Тарас Тополь

Мишель Андраде и Позитив

Женя Галич

Дарья Петрожицкая

Валерий Харчишин

Просмотр комедии прошел в большом зале кинотеатра. Во время финальных титров в сопровождении официального саундтрека "Твій день", который записали alyona alyona, Юлия Санина (The Hardkiss), Артем Пивоваров и ONUKA для зрителей устроили настоящий перформанс: в зале появилась звезда комедии – немецкий актер Йорг Берхтольд, который сыграл в фильме рок-звезду Питера Похера.

Немецкий актер Йорг Берхтольд в ленте сыграл рок-звезду Питера Похера

Он продефилировал под громкие аплодисменты верхом на коне, почти повторив таким образом финальную сцену фильма. В конце зрителей приветствовали режиссер Влад Климчук, продюсеры Анна Елисеева и Дмитрий Сидоренко, а также вся творческая команда фильма.

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