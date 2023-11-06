Alyosha в коротеньком топе и обтягивающих джинсах показала, как выглядела 20 лет назад

Исполнительница также призналась, что с того образа охотно бы сейчас повторила.

Украинская певица Alyosha, которая недавно сменила псевдоним и стала Еленой Тополей, порадовала поклонников архивным контентом.

В своем Instagram артистка показала, как выглядела 20 лет назад. На снимке юной певице было около 17 лет. Елена изображена с длинными волосами, позировала перед камерой в коротеньком топе и обтягивающих джинсах. Знаменитость продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру, а также накачанный пресс.

Правда, исполнительница призналась, что сейчас не оделась бы так. Впрочем, Елена охотно опять бы отрастила такие длинные волосы.

Alyosha (Елена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"20 лет назад! Что я могу повторить, так это волосы. Больше никаких ножниц!" – призналась певица.

Поклонники Елены Тополи просто засыпали ее комплиментами. Они отметили, что их кумир и 20 лет назад выглядела красиво, и сейчас тоже: "20 лет вас не изменили, а даже сделали более женственной", "вы почти не изменились", "красавица".

Напомним, недавно продюсер Елена Мозговая делилась архивным фото. Знаменитость показала, как выглядела более 30 лет назад.

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