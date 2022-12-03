Alyosha в легком белом платье и грубых ботинках впервые за долгое время запремьерила чувственную песню

Исполнительница Alyosha впервые за долгое время представила новую трогательную песню и черно-белый клип к ней.

Премьерой, получившей название "Мене створив", певица поделилась в своих социальных сетях. Как рассказала Alyosha, эта песня стала своеобразным обращением к Творцу.

"Меня створив" — это песня-вопрос к Творцу. Когда происходит что-то плохое, мы не можем осознать, что это может быть такое же проявление его любви, когда нужно именно таким образом вызвать изменения у нас, в душе... Мы обращаемся к нему: "Ты любишь нас? Почему так? Почему такая твоя любовь?". И, наверное, ответ всегда есть – он внутри нас", — поделилась певица.

Также Alyosha рассказала, что создала эту песню еще несколько лет назад, когда еще не была беременна третьим ребенком, но ее время пришло именно сейчас.

"Третья беременность, карантин, война… Но! Наконец-то она дождалась своего времени! Я рада этому моменту! Эта песня о настоящем, которое очень совпало с состоянием души в смысле… Верю, что каждый украинец сможет почувствовать этот смысл! Музыка творит чудеса, потому что с любовью создана", — поделилась певица.

Поклонники, долго ждали новинку от исполнительницы, были тронуты песней артистки.

Очень трогательные слова и классная музыка!

Спасибо за глубину!

Мощно, ярко, сильно!

Напомним, недавно Alyosha показала свои художественные навыки и создала рисунок кофе.

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