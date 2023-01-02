Alyosha в вышиванке показала, как отпраздновала Новый год в США без Тараса Тополи

Певица также показала троих детей.
Украинская исполнительница Alyosha показала, как отпраздновала Новый год вдали от мужа Тараса Тополи.
Новогоднюю ночь певица вместе с тремя детьми встретила позже всех украинцев. Сейчас артистка с малышами находится в США, куда они уехали в начале полномасштабной войны в Украине. Alyosha поделилась фотографиями у елки с детьми в вышиванках.
"С Новым Годом, Украина! Мамочка родная! Держись", — подписала фото певица.
Тополя уже успел отреагировать на новое сообщение Alyosha. Муж исполнительницы, оставшийся защищать Украину, оставил под фотографиями жены и детей эмоджи в виде красного сердечка.
Напомним, что ранее Оля Полякова, Анна Саливанчук и другие звезды украинского шоу-бизнеса показали, как отпраздновали Новый год.
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