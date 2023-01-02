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Alyosha в вышиванке показала, как отпраздновала Новый год в США без Тараса Тополи

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
1469
Время на прочтение
1 мин
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Alyosha в вышиванке показала, как отпраздновала Новый год в США без Тараса Тополи

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Певица также показала троих детей.

Украинская исполнительница Alyosha показала, как отпраздновала Новый год вдали от мужа Тараса Тополи.

Новогоднюю ночь певица вместе с тремя детьми встретила позже всех украинцев. Сейчас артистка с малышами находится в США, куда они уехали в начале полномасштабной войны в Украине. Alyosha поделилась фотографиями у елки с детьми в вышиванках.

Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger
Сын Alyosha и Тараса Тополи / © instagram.com/alyoshasinger
Сын Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"С Новым Годом, Украина! Мамочка родная! Держись", — подписала фото певица.

Сын Alyosha и Тараса Тополи / © instagram.com/alyoshasinger
Сын Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Тополя уже успел отреагировать на новое сообщение Alyosha. Муж исполнительницы, оставшийся защищать Украину, оставил под фотографиями жены и детей эмоджи в виде красного сердечка.

Дочь Alyosha и Тараса Тополи / © instagram.com/alyoshasinger
Дочь Alyosha и Тараса Тополи / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, что ранее Оля Полякова, Анна Саливанчук и другие звезды украинского шоу-бизнеса показали, как отпраздновали Новый год.

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Дата публикации
Просмотры
1469
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