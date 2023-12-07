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Alyosha восхитила редким фото с тремя заметно подросшими детьми от Тараса Тополи

Автор
Валерия СулимаВалерия Сулима
Дата публикации
Просмотры
1329
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Alyosha восхитила редким фото с тремя заметно подросшими детьми от Тараса Тополи

Alyosha (Елена Тополя) / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Снимок детей знаменитость опубликовала в День святого Николая.

Певица Елена Тополя, ранее известная под сценическим псевдонимом Alyosha, и лидер группы "Антитела" Тарас Тополz крайне редко показывают фото со своими детьми.

Однако в День святого Николая, который в Украине с 2023 года празднуют именно 6 декабря, артистка сделала исключение. Знаменитость в Instagram-stories опубликовала снимок, где показала сразу троих их детей.

В частности, 10-летний Роман, 8-летний Марк и 3-летняя Маша сидели на диване и улыбались на камеру. На снимке можно заметить, что дети супругов уже заметно подросли. Кстати, Елена Тополя уже не скрывает лицо дочери, поэтому можно заметить, что Маша растет настоящей красавицей.

Дети Тараса Тополи и Alyosha / © instagram.com/alyoshasinger
Дети Тараса Тополи и Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Кадры исполнительница не стала подписывать. Тем не менее, певица продемонстрировала, что у них дома царит семейная идиллия.

Напомним, недавно в Сети распространились слухи, что в браке Елены Тополи неурядицы. Певица уже отреагировала на сплетни и эмоционально ответила, действительно ли в отношениях с мужем есть какие-то проблемы.

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Дата публикации
Просмотры
1329
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