Alyosha восхитила архивным фото с Тарасом Тополей и обратилась к фанатам

Украинская певица Alyosha восхитила фотографией с мужем, певцом Тарасом Тополей, которая была сделана пять лет назад.

Фото артистка опубликовала в Instagram. На снимке счастливые Alyosha и Тополя позировали на фоне живописного пейзажа, а именно Днестровского каньона. Супруги там отдыхали летом 2018 года.

"Лето 2018 года. Отель "Ксения", Днестровские каньоны. Какая же красивая Украина", — отметила Alyosha.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Также исполнительница обратилась к подписчикам своего фотоблога. Артистка поздравила фанатов с праздником Троицы.

"С праздником Троицы, дорогие! Пусть любовь всегда будет в сердце каждого, ибо любовь есть закон!" – подчеркнула артистка.

Напомним, ранее Alyosha делилась фото с заметно подросшей дочерью от Тараса Тополи. Певица показала, как маленькая Маша держала в руках книгу о войне.

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