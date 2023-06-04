Alyosha восхитила архивным фото с Тарасом Тополей и обратилась к фанатам

Певица поздравила с праздником Троицы.
Украинская певица Alyosha восхитила фотографией с мужем, певцом Тарасом Тополей, которая была сделана пять лет назад.
Фото артистка опубликовала в Instagram. На снимке счастливые Alyosha и Тополя позировали на фоне живописного пейзажа, а именно Днестровского каньона. Супруги там отдыхали летом 2018 года.
"Лето 2018 года. Отель "Ксения", Днестровские каньоны. Какая же красивая Украина", — отметила Alyosha.
Также исполнительница обратилась к подписчикам своего фотоблога. Артистка поздравила фанатов с праздником Троицы.
"С праздником Троицы, дорогие! Пусть любовь всегда будет в сердце каждого, ибо любовь есть закон!" – подчеркнула артистка.
Напомним, ранее Alyosha делилась фото с заметно подросшей дочерью от Тараса Тополи. Певица показала, как маленькая Маша держала в руках книгу о войне.
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