Alyosha восхитила редким фото с Тарасом Тополей и сразу тремя их детьми в вышиванках

Певица Елена Тополя, ранее известная под сценическим псевдонимом Alyosha, крайне редко делится фотографиями со своим мужем, лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей, и их детьми.

Однако по случаю праздника артистка сделала исключение. Знаменитость в своем Instagram опубликовала семейное фото. На снимке позировали Alyosha в белом платье, Тарас Тополя и их сыновья и дочь у вышиванках.

Кстати, кадр был сделан в старинном украинском глиняном доме. Семейство позировало на фоне печи, которая была раскрашена петриковской росписью.

Alyosha, Тарас Тополя и их дети / Фото: instagram.com/alyoshasinger

К слову, Alyosha поздравила всех подписчиков с наступлением Нового 2024 года. Певица пожелала самого главного – победы.

"Год Дракона на пороге! Как во многих сказках, его время победить! Добрые любящие сердца за свою любовь искреннее получают большую силу! Сильнее всего! Пусть любовь побеждает, как всегда! Берегите себя и пусть ангелы каждого берегут! С молитвой в сердце", — написала артистка.

Напомним, ранее актриса Екатерина Тышкевич опубликовала редкое фото с мужем Валентином Томусяком. Также артистка, которую только в конце декабря выписали из больницы, показала, как праздновала Новый год.

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