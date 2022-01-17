Alyosha впервые рассказала, что стала жертвой секс-домогательств: "Это психически больной человек"

Звезда вспомнила неприятный инцидент.

Жена солиста группы "Антитела" Тараса Тополи, певица Alyosha, рассказала, что в детстве стала жертвой секс-домогательств.

К слову, будущей звезде тогда было всего 13 лет. Она шла к подруге, которая жила в соседнем подъезде. Впрочем, на Alyosha в доме напал старшеклассник. Он схватил ее за плечи и стал принуждать делать неприятные вещи.

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

"Он схватил меня за плечи, держал… И, извините, достал из "широких штанов", как говорится, что-то такое непонятное. Я до сих пор, когда мне уже 35 лет, даже не знаю, что это было. Даже не хочу описывать это, потому что это психически больной человек что-то себе создал, он сказал: "Прикоснешься — отпущу", — вспомнила артистка в программе "Викриття.Післямова".

Alyosha / instagram.com/alyoshasinger

К счастью, Alyosha удалось вырваться и убежать. Она забежала в чужую квартиру и попросила о помощи.

"Я боялась выйти, попросила позвонить домой, чтобы братья за мной пришли", – рассказала Елена.

Также звезда добавила, что нападавший не понес никакого наказания за свой поступок.

Читайте также: