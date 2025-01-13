Alyosha впервые за длительное время показала 4-летнюю дочь-копию Тараса Тополи

Украинская певица Елена Тополя, также известная под псевдонимом Alyosha, поделилась редкими кадрами с младшей дочкой Машей.

Елена показала в фотоблоге, как проводит досуг с 4-летней дочкой. На кадрах они попозировали и развлеклись перед объективом камеры на диване дома. Примечательно, что Маша уже заметно подросла и очень похожа на звездного папу Тараса Тополю.

На кадрах, опубликованных исполнительницей, Маша забавно меняет эмоции и смеется. Елена рядом также не скрывает радости от такого совместного момента и любуется дочерью. В подписи Тополя отметила, что таким образом "Машенька приветсвует всех".

Елена Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Елена Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях поклонники не могли пройти мимо комплиментов и предположений, на кого больше похожа юная красавица:

Отцовская копия, но что-то и мамино есть

Такая мамина копия

Как на папу похожа, красавица маленькая

Это же маленький Тарасик

Напомним, недавно Лилия Ребрик ответила на упреки, что рожала третьего ребенка с целью защиты мужа от мобилизации.

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