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Alyosha впервые за длительное время показала 4-летнюю дочь-копию Тараса Тополи

Alyosha впервые за длительное время показала 4-летнюю дочь-копию Тараса Тополи

Тарас Тополя с женой / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Дочь звезд поприветствовала всех фанатов.

Украинская певица Елена Тополя, также известная под псевдонимом Alyosha, поделилась редкими кадрами с младшей дочкой Машей.

Елена показала в фотоблоге, как проводит досуг с 4-летней дочкой. На кадрах они попозировали и развлеклись перед объективом камеры на диване дома. Примечательно, что Маша уже заметно подросла и очень похожа на звездного папу Тараса Тополю.

На кадрах, опубликованных исполнительницей, Маша забавно меняет эмоции и смеется. Елена рядом также не скрывает радости от такого совместного момента и любуется дочерью. В подписи Тополя отметила, что таким образом "Машенька приветсвует всех".

Елена Тополя с дочерью / © instagram.com/alyoshasinger
Елена Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger
Елена Тополя с дочерью / © instagram.com/alyoshasinger
Елена Тополя с дочерью / Фото: instagram.com/alyoshasinger

В комментариях поклонники не могли пройти мимо комплиментов и предположений, на кого больше похожа юная красавица:

  • Отцовская копия, но что-то и мамино есть
  • Такая мамина копия
  • Как на папу похожа, красавица маленькая
  • Это же маленький Тарасик

Напомним, недавно Лилия Ребрик ответила на упреки, что рожала третьего ребенка с целью защиты мужа от мобилизации.

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