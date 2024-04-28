Alyosha впервые за длительное время показала заметно подросшего сына и дочь от Тараса Тополи

Артистка рассекретила, как они всей семьей проводят время.

Украинская певица Елена Тополя, которая ранее использовала псевдоним Alyosha, не любительница делиться семейным контентом.

Однако в этот раз артистка сделала исключение. Знаменитость вместе с мужем, лидером "Антител" Тарас Тополей, поехала гулять за городом. Семейство отправилось любоваться красотой "Бучанского городского парка".

Конечно, во время прогулки семья сделала немало фото, некоторыми из которых Елена Тополя и поделилась в своем Instagram. На снимках исполнительница показала заметно подросших детей – 8-летнего сына Марка и 3-летнюю дочь Марийку. Мальчик катался вокруг парка на велосипеде. Тем временем Тарас Тополя держал дочь на руках, пока та любовалась местным водоемом.

Тарас Тополя с сыном и дочерью от Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Три Топольки", — подписала кадры с детьми и мужем исполнительница.

А вот старший сын супругов – 11-летний Роман – не захотел ехать на прогулку, а пожелал остаться дома. Певица отметила, что зря он отказался от поездки, ведь парк показался удивительно красивым.

"Ромашка не захотел ехать с нами, а зря. Великолепный Бучанский парк", — отметила артистка.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

Напомним, недавно актер Дмитрий Ступка впервые за длительное время показал свою подросшую 7-летнюю дочь. Артист также поздравил Богдану с важным праздником.

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