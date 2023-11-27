Alyosha вспомнила, как начались их отношения с Тарасом Тополей и как первой призналась в любви

Украинская певица Alyosha вспомнила о начале отношений с исполнителем Тарасом Тополей и как первой призналась ему в любви.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка рассказала, что сначала они просто дружили. Дружба пары длилась полгода. Сначала они просто встречались, разговаривали на разные темы. Alyosha покорило то, как Тарас Тополя воспринимает этот мир. Певице было очень интересно с музыкантом, что впоследствии она поняла, что у нее есть к нему чувства. Так что знаменитость решила попытаться построить отношения и призналась в своих чувствах Тарасу Тополе.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Сначала это были какие-то встречи, общение на те темы, на которые мне всегда было интересно общаться. Именно эти темы меня заинтересовали в Тарасе. Он человек, который видит мир иначе, чем те, с которыми я общалась. Мне было очень интересно с ним общаться. Мы через некоторое время просто поняли, что мы одинаково смотрим на мир, одинаково его чувствуем, понимаем друг друга. У нас так было, и я предложила. У меня никого не было, мне было интересно с человеком. Хочешь попробуем, не хочешь – будем дружить", — вспомнила артистка.

Кстати, первой в любви призналась именно Alyosha. По словам артистки, ей просто легче было сделать этот шаг. Если бы муж не согласился попытаться построить отношения, то они остались бы друзьями.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Я проще отношусь к тому, чтобы признаться в чувствах, сделать первый шаг. Я более в этом решительна. Поэтому я первая сказала, что у меня есть чувства. Если ты за - давай что-то попробуем", — поделилась звезда.

Напомним, Alyosha и Тарас Тополя познакомились в 2009 году. Сначала они просто дружили, а затем между ними завязались отношения. Пара поженилась в августе 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей – сыновей Романа и Марка и дочь Марию.

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