Alyosha заинтриговала выходом первой совместной песни с Тарасом Тополей

Украинская певица Alyosha заинтриговала новостью, что вместе с мужем, музыкантом Тарасом Тополей, планирует выпустить песню.

К слову, у супругов нет совместных композиций. Но как оказалось, в планах такое есть. Более того, даже трек уже записан. Как призналась Alyosha в интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці", англоязычную песню им создала известная авторша песен и обладательница "Грэмми". Совместная композиция супругов уже готова, однако пока жди свое время.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"У нас есть записанная одна песня, которая просто ждет свое время. Написала ее известная авторша, у которой есть премии "Грэмми" за свои песни. Это песня о том, что дождь не длится вечно. Мы ее записали, у нас были планы на ее, мы искали, какое видео на нее снять или саундтреком к какому фильму она может стать. Хотелось сделать так, чтобы это было проукраинское, проукраинская такая позиция. Хотя песня на английском языке, но хотелось так подать, чтобы все понимали, что это украинцы, что это об Украине", – объяснила Alyosha.

Исполнительница также призналась, что они с мужем не выпустили трек, ведь не нашли идеи для клипа или какой-то фильм, саундтреком к которому могла бы стать песня.

Alyosha и Тарас Тополя / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Мы не нашли пока таких фильмов, не нашли идеи для видео. Возможности такой у нас тоже не было, потому что Тарас занят, у него есть своя карьера, свои концерты и туры", — призналась артистка.

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