Alyosha заявила, что во время войны в Украине жить за границей тяжелее, и объяснила почему

Украинская певица Елена Тополя, она же Alyosha, откровенно призналась, что во время войны в Украине ей за границей было сложно находиться.

В интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" артистка откровенно призналась, что в США у нее часто случались нервные срывы и истерики. Певице было сложно находиться за границей, потому что она хотела жить в Украине, однако вернуться не могла.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Иногда срывы были. Держишься, держишься, а потом срыв. Истерики были, депрессии, слезы целыми днями. Это психологическое состояние, с которым на тот момент ничего не могла сделать, он брал верх. Могу сказать, что за границей, когда ты хочешь домой, когда ты не хочешь жить там, где ты находишься, это гораздо сложнее, чем жить под обстрелами", — призналась исполнительница.

Артистка говорит, что ей было сложно психологически. Она хотела быть рядом с родными. Хотя Alyosha постоянно была на связи, она за них очень волновалась. Певица добавила, что ее поймут только те, кто жил за границей.

Alyosha / Фото: instagram.com/alyoshasinger

"Психологически – это такой ад, в котором ты живешь ежесекундно. Ты не живешь, ты отсутствуешь, ты не принадлежишь сам себе, ты просто не знаешь, кто ты, где ты, как ты. Не знаешь, ни о своих близких, ни о своих родных. Ты с ними общаешься, но они далеко от тебя. Я не вижу этих людей, своих родных людей, когда я их хочу видеть, я за них волнуюсь. Только пожив там, можно понять, как это тяжело тем, кто считает, что за границей как-то легче", — объяснила знаменитость.

Напомним, из-за полномасштабной войны в Украине Alyosha вместе с детьми вынужденно жила в США. Тем временем сам Тарас Тополя остался в Украине, хотя, как отец троих детей, мог уехать за границу. В то же время музыкант пошел служить парамедиком на фронт.

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