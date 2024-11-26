Амадор Лопес попал в больницу и показался в палате под капельницей

Украинско-венесуэльский хореограф, экс-солист группы Rumbero's Амадор Лопес заставил своих поклонников очень сильно волноваться за него.

В частности, шоумен поделился, что попал в больницу. Об этом он рассказал в Instagram-stories и опубликовал соответствующее фото из медучреждения. На снимке артист был запечатлен в больничной палате. Амадор Лопес лежал на кровати, в это время к его руке была присоединена система капельницы.

Хореограф не стал раскрывать, что именно произошло и почему ему понадобилась помощь врачей. Однако очевидно, что шоумену стало плохо утром. Также артист обратился к фанатам и призвал беречь свое здоровье.

Амадор Лопес в больнице / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

"Доброе" утро! Берегите себя!" – коротко подписал снимок из больницы Амадор Лопес.

Напомним, недавно актриса Ада Роговцева заставила очень сильно волноваться за нее. Артистка попала в больницу, о чем сообщила ее дочь. К счастью, актриса быстро начала выздоравливать и вернулась к театральной сцене.

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