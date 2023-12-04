Амадор Лопес со слезами на глазах вспомнил последнее особенное сообщение от Нины Матвиенко

Украинско-венесуэльский хореограф Амадор Лопес прискорбно рассказал о том, какими для него были последние слова от легендарной певицы Нины Матвиенко.

Так, Лопес отметил, что в последний раз от артистки получил голосовое сообщение. Впрочем, истощенная болезнью певица до конца не теряла оптимизма. Несмотря на сложный недуг, она убеждала, что ей нужно только время отдохнуть, чтобы снова приступить к активной благотворительной деятельности.

"Я чувствовал, что ей немного тяжело. Я думал, что она устала, потому что очень много концертов. Она прислала мне голосовое сообщение, не хотела, чтобы ее видели. Она была в госпитале, до последнего улыбалась и говорила: "Я тебя очень люблю, иди вперед и все будет хорошо. Я здесь немного полежу, немного устала, а дальше будем гастролировать для того, чтобы помогать нашим ребятам", – с грустью поделился артист в программе "Неймовірна правда про зірок".

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

В последние месяцы жизни Нины Митрофановны Амадор почти постоянно был рядом. Знаменитости тесно общались. Они часто организовывали благотворительные концерты. Однако во время таких туров народная артистка никогда не хотела казаться слабой и постоянно отказывалась от помощи.

"Я всегда ей говорил, чтобы подержать кофе или чемодан. "Ты что! Я старая? Я сама могу!", – вспомнил слова Нины Матвиенко Амадор Лопес.

Напомним, народная артистка Украины Нина Матвиенко умерла 8 октября 2023 года. Говорят, что причиной смерти стала онкология. На 40 день ее дочь Тоня Матвиенко довела до слез архивным видео со своей мамой, которая бегала за внучкой.

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