Амадор Лопес упал прямо на сцене и с серьезными травмами попал в больницу

Украинско-венесуэльский хореограф, экс-солист группы Rumbero's Амадор Лопес упал прямо на концерт и серьезно травмировался.

Инцидент произошел почти два месяца назад, однако только сейчас шоумен решился об этом рассказать в программе "ЖВЛ представляет". Артист признался, что во время концерта упал прямо на сцене. Травм избежать не удалось. После падения Амадор Лопес не чувствовал руки и не мог ею двигать.

"Я действительно упал на концерте, я не чувствовал руку, не мог двигать ею, контролировать ее. Сейчас я не чувствую три пальца, но я много делаю и прохожу медикаментозную терапию для того, чтобы все было хорошо. Сейчас я уже немного могу поднять руку ", – признался артист.

Амадор Лопес на сцене / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Амадор Лопес был госпитализирован в больницу, где он провел четыре дня. Шоумену ставили капельницы и давали лекарства и уколы. Лечение дает результат, ведь хореограф может поднимать руку, но пальцев до сих пор не чувствует. В конце концов, артист сейчас продолжает употреблять лекарства. Медики говорят, что реабилитация будет длительной и полностью танцор сможет поправиться от двух месяцев до полугода.

"Очень долгая реабилитация, очень много лекарств, уколов. Я был в больнице, крапельницы... Это ужасно... Просто надо терпение. Меня госпитализировали, я был три дня в больнице. Говорю, что послезавтра поеду, а они мне, что никуда ты не поедешь. Я ждал, сидел для того, чтобы уехать и дальше работать для нашей победы", — поделился шоумен.

Амадор Лопес в больнице / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко сообщила, что ее мужу-военному Андрею Фединчику сделали серьезную операцию. Актер перенес хирургическое вмешательство в одной из клиник Ужгорода.

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