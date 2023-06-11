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Амадор Лопес впервые показал свой трехэтажный дом под Киевом

Автор
Ксения ГабриадзеКсения Габриадзе
Дата публикации
Просмотры
1467
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2 мин
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Амадор Лопес впервые показал свой трехэтажный дом под Киевом

Амадор Лопес / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Артист также рассказал, как жил на три тысячи в месяц.

Украинско-венесуэльский хореограф, экс-солист группы Rumbero's Амадор Лопес впервые показал свой трехэтажный дом под Киевом.

Артист провел экскурсию по жилью журналистам "Невероятной правды о звездах". Вместе с Амадором живет его мама, которую он привез в Украину из Венесуэлы, а также необычное домашнее животное – свинка Матильда.

Как рассказал Лопес, над дизайном дома он работал лично. На первом этаже у певца находится гостиная и кухня. На втором этаже, на который ведет деревянная лестница, – спальня Лопеса, комната его мамы, туалет и гардероб.

Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом

На третьем этаже – терраса, которую Амадор мечтает обустроить джакузи и lounge-зоной после победы Украины. Лопес не скрывает, что еще до полномасштабной войны, во время пандемии коронавируса, он был вынужден взять много кредитов, которые до сих пор закрывает:

"До сих пор есть незакрытые кредиты. И в банках, и у знакомых. Потому что когда пошел спад пандемии и здесь как раз война. Очень сложно", – признался артист.

Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом
Дом Амадора Лопеса под Киевом / ©
Дом Амадора Лопеса под Киевом

Также он поделился, на какие деньги живет во время войны:

"Я сейчас начал преподавать танцы, но иногда бывает так, что какая-то халтура. Очень много времени я не платил за электроэнергию, Интернет. Чтобы жить, чтобы есть, маме лекарства купить. Мы жили где-то на три тысячи гривен в месяц", – признался танцор.

Отметим, что прямо перед полномасштабной войной – в начале февраля 2022 года, Амадор получил украинское гражданство, которого ждал более 20 лет. Сейчас артист прилагает максимум усилий, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами.

Амадор Лопес получил украинское гражданство в феврале 2022 года / © instagram.com/amadorlopez_rumberos
Амадор Лопес получил украинское гражданство в феврале 2022 года / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Напомним, ранее сайт ТСН.ua рассказал об известных мужчинах-иностранцах, которые, имея другое гражданство, приняли решение остаться в Украине и помогать ей бороться со страной-террористкой россией.

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Дата публикации
Просмотры
1467
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