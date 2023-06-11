Артист также рассказал, как жил на три тысячи в месяц.

Украинско-венесуэльский хореограф, экс-солист группы Rumbero's Амадор Лопес впервые показал свой трехэтажный дом под Киевом.

Артист провел экскурсию по жилью журналистам "Невероятной правды о звездах". Вместе с Амадором живет его мама, которую он привез в Украину из Венесуэлы, а также необычное домашнее животное – свинка Матильда.

Как рассказал Лопес, над дизайном дома он работал лично. На первом этаже у певца находится гостиная и кухня. На втором этаже, на который ведет деревянная лестница, – спальня Лопеса, комната его мамы, туалет и гардероб.

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

На третьем этаже – терраса, которую Амадор мечтает обустроить джакузи и lounge-зоной после победы Украины. Лопес не скрывает, что еще до полномасштабной войны, во время пандемии коронавируса, он был вынужден взять много кредитов, которые до сих пор закрывает:

"До сих пор есть незакрытые кредиты. И в банках, и у знакомых. Потому что когда пошел спад пандемии и здесь как раз война. Очень сложно", – признался артист.

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Дом Амадора Лопеса под Киевом

Также он поделился, на какие деньги живет во время войны:

"Я сейчас начал преподавать танцы, но иногда бывает так, что какая-то халтура. Очень много времени я не платил за электроэнергию, Интернет. Чтобы жить, чтобы есть, маме лекарства купить. Мы жили где-то на три тысячи гривен в месяц", – признался танцор.

Отметим, что прямо перед полномасштабной войной – в начале февраля 2022 года, Амадор получил украинское гражданство, которого ждал более 20 лет. Сейчас артист прилагает максимум усилий, чтобы ускорить победу Украины над российскими оккупантами.

Амадор Лопес получил украинское гражданство в феврале 2022 года / Фото: instagram.com/amadorlopez_rumberos

Напомним, ранее сайт ТСН.ua рассказал об известных мужчинах-иностранцах, которые, имея другое гражданство, приняли решение остаться в Украине и помогать ей бороться со страной-террористкой россией.

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