Амадор Лопес выпустил зажигательную песню на украинском "Дівчина Козаче" и яркий клип на нее

Известный украино-венесуэльский хореограф, экс-солист группы Rumbero's Амадор Лопес выпустил свой первый сольный трек.

Артист представил композицию на украинском языке под названием "Дівчина Козаче". Трек получился зажигательным, ведь в нем присутствуют латиноамериканские ритмы. Как рассказал Лопес, эту работу он посвятил смелым украинским девушкам, которые сейчас, в столь тяжелое для страны время, работают и отдают всю себя ради победы. Это песня о девушках-военных, медиках, волонтерах и всех женщинах Украины, которые вынуждены были покинуть свои дома из-за войны россии против нашей страны.

Амадор Лопес

"Многие наши женщины оставили все свои работы и занятия в прошлом и пошли работать на благо Украины. Мне кажется, что им уделяется меньше внимания, чем они в этом нуждаются. А я ими горжусь! У нас лучшая страна, лучшие и сильные девушки и им нужно посвящать песни, стихи и всячески восхищаться ими!" – прокомментировал артист.

Клип на композицию "Дівчина Козаче" снимали в Черновцах, режиссером выступил Роман Олейник. По сюжету девушка скучает по своему любимому, которого нет рядом, и делает все, чтобы приблизить их скорую встречу. Она является совокупным образом всех украинских девушек, которые ждут своих защитников и не останавливаются в своем желании победить. Главной героиней видео стала Queen of Ukraine Grand International 2022 года Ольга Василив.

Амадор Лопес

Напомним, что в начале февраля этого года Амадор Лопес, уже более 20 лет живущий и занимающийся творчеством в нашей стране, сообщил, что наконец-то получил украинский паспорт и стал гражданином Украины.

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