Амадора Лопеса задержали работники ТЦК в Чернигове: "Не знал, что я в розыске"

Амадор Лопес / © instagram.com/amadorlopez_rumberos

Реклама

Украино-венесуэльского танцора, экс-солиста группы Rumbero's Амадора Лопеса задержали работники ТЦК.

Инцидент случился в Чернигове, куда хореограф прибыл для подготовки фестиваля. Работники ТЦК попросили Амадора показать документы. К слову, танцор перед началом полномасштабной войны получил гражданство Украины. Однако одну обязательную процедуру знаменитость не сделал. Амадор Лопес не стал на воинский учет. Как результат, артист оказался в розыске.

"Я не знал, что обязательно надо стать на учет, потому что я буду нарушителем. Я не знал, что я в розыске. Когда они открыли полностью информацию обо мне, они сказали, что я в розыске. Я не знал об этом. Это неприятно. Но совершенно спокойно они попросили документы, я показал документы, они проверили и объяснили процедуру, куда мы едем", - рассказал танцор на канале "Новый Чернигов".

Реклама

Амадор Лопес заверил, что у него есть законное основание, чтобы получить бронь от мобилизации. Мама хореографа является немобильной. Поэтому, танцор является опекуном родного человека. Теперь Амадору Лопесу необходимо обратиться в ТЦК, предоставить все документы, сняться с розыска и получить законную бронь от мобилизации.

"У меня есть основание для того, чтобы не подлежать мобилизации. Мама почти немобильна. Ей надо постоянное лечение. Я и так являюсь опекуном мамы, но надо сделать официально для того, чтобы все было хорошо", - добавил танцор.

