Амаль Клуни обсудила с Андреем Ермаком защиту прав украинских детей во время войны: "Россия должна ответить"

Жена голливудского актера Джорджа Клуни и известная правозащитница Амаль Клуни провела онлайн-встречу с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

В ходе разговора звезда и политик обсудили вопросы защиты прав украинских детей, а также привлечение России к ответственности за совершенные преступления.

По словам руководителя Офиса президента, Амаль вместе со своим Фондом Клуни "За справедливость" сейчас активно работают над тем, что российские преступники ответили за свои преступления на территории Украины.

Фото: t.me/ermaka2022

"Сообщил в разговоре, что только по официальным данным, по меньшей мере 20 тысяч детей были принудительно вывезены российскими военными с временно оккупированных территорий, разведены с родителями и силой переданы в российские семьи, тогда как родные родители не зали, где их дети и что с ними. Указал на важность возвращения всех депортированных украинских детей на родину и наказание российских преступников. Украина уже активно работает в этом направлении. Подчеркнул важность международной правовой поддержки в решении проблемы нарушения прав детей", — рассказал о результатах встречи Ермак в своем Telegram -канали.

Отметим, что с начала полномасштбанной войны в Украине Амаль Клуни вместе со своим мужем осудили действия российских властей. В апреле 2022 года юрист выступила перед Советом Безопасности ООН, где призвала мир обратить внимание на доказательства ужасных зверств оккупантов в Украине и наказать их.

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