American Music Awards 2021: триумф группы BTS и победа клипа, который сняла украинка

В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения музыкальных премий.
В ночь на 22 ноября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards 2021.
Прошлой ночью в Microsoft Theater собралось немало знаменитых звезд, которые надеялись получить заветную награду. Несмотря на пандемию коронавируса, организаторам удалось провести мероприятие в формате прошлых лет. Ведущей церемонии стала эпатажная реперша Cardi B.
В результате поп-группа BTS победил сразу в трех номинациях, а Тейлор Свифт получила свою уже 34 статуэтку. Кроме этого, победил и клип, которым был снят украинским режиссером Таню Муиньо.
Полный список победителей:
Артист года – BTS
Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo
Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More
Музыкальное видео – Lil Nas X — MONTERO
Поп-исполнитель – Эд Ширан
Поп-исполнительница – Тейлор Свифт
Поп-дуэт или группа – BTS
Поп-альбом – Тейлор Свифт – Эvermore
Поп-песня – BTS — Butter
Хип-хоп исполнитель – Drake
Хип-хоп исполнительница — Megan Thee Stallion
Хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News
Хип-хоп песня — Cardi B — Up
R&B исполнитель – The Weeknd
R&B исполнительница – Doja Cat
R&B альбом – Doja Cat — Planet Her
R&B песня – Silk Sonic — Leave The Door Open
Латиноамериканский артист – Bad Bunny
Латиноамериканская артистка – Becky G
Латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga
Рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
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