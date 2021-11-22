American Music Awards 2021: триумф группы BTS и победа клипа, который сняла украинка

American Music Awards 2021: триумф группы BTS и победа клипа, который сняла украинка

В Лос-Анджелесе отгремела ежегодная церемония вручения музыкальных премий.

В ночь на 22 ноября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards 2021.

Прошлой ночью в Microsoft Theater собралось немало знаменитых звезд, которые надеялись получить заветную награду. Несмотря на пандемию коронавируса, организаторам удалось провести мероприятие в формате прошлых лет. Ведущей церемонии стала эпатажная реперша Cardi B.

В результате поп-группа BTS победил сразу в трех номинациях, а Тейлор Свифт получила свою уже 34 статуэтку. Кроме этого, победил и клип, которым был снят украинским режиссером Таню Муиньо.

Полный список победителей:

Артист года – BTS

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

Лучший новый исполнитель – Olivia Rodrigo

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

Коллаборация года – Doja Cat и SZA – Kiss Me More

Музыкальное видео – Lil Nas X — MONTERO

Поп-исполнитель – Эд Ширан

Поп-исполнительница – Тейлор Свифт

Поп-дуэт или группа – BTS

Поп-альбом – Тейлор Свифт – Эvermore

Поп-песня – BTS — Butter

Хип-хоп исполнитель – Drake

Хип-хоп исполнительница — Megan Thee Stallion

Хип-хоп альбом – Megan Thee Stallion – Good News

Хип-хоп песня — Cardi B — Up

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

R&B исполнитель – The Weeknd

R&B исполнительница – Doja Cat

R&B альбом – Doja Cat — Planet Her

R&B песня – Silk Sonic — Leave The Door Open

Латиноамериканский артист – Bad Bunny

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

Латиноамериканская артистка – Becky G

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

Латиноамериканский дуэт или группа – Banda MS de Sergio Lizárraga

Рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Победители American Music Awards 2021 / Associated Press

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