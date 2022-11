American Music Awards 2022: новый рекорд Тейлор Свифт и триумф Бейонсе

В ночь на 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards 2022.

Мероприятие, как и в прошлом году, прошло в Microsoft Theater. Ведущим церемонии был Уэйн Брэди, а зрителей развлекали Pink, Imagine Dragons, Lionel Richie, Керри Андервуд, Temsla, Wizk, Bebe Rexha и David Guetta, Anitta и многие другие именитые гости.

В результате певица Тейлор Свифт стала рекордсменкой премии. Исполнительница завоевала сразу шесть статуэток, и теперь у нее в итоге 40 наград. Ранее рекордсменом был Майкл Джексон, у которого 26 статуэток.

Кстати, в этом году впервые победу одержала итальянская группа Måneskin, которой в прошлом году не удалось завоевать статуэтки.

Полный список победителей:

Артист года – Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Лучший новый исполнитель – Дал Кэмерон

Коллаборация года — Дуа Липа и Элтон Джон — Cold Heart

Музыкальное видео – Тейлор Свифт — All Too Well

Поп-исполнитель – Гарри Стайлс

Поп-исполнительница – Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Поп-дуэт или группа – BTS

Поп-альбом – Тейлор Свифт — Red

Поп-песня – Гарри Стайлс — As It Was

Хип-хоп исполнитель – Кендрик Ламар

Хип-хоп исполнительница – Ники Минаж

Хип-хоп альбом – Кендрик Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers

Хип-хоп песня – Future ft. Drake & Tems — Wait for U

R&B исполнитель – Chris Brown

R&B исполнительница – Beyonce

R&B альбом – Beyonce — Renaissance

R&B песня – Beyonce — Break my soul

Латиноамериканский артист – Bad Bunny

Латиноамериканская артистка – Anitta

Anitta / Фото: Associated Press

Латиноамериканский дуэт или группа – Yahritza Y Su Esencia

Рок-исполнитель – Machine Gun Kelly

Machine Gun Kelly / Фото: Associated Press

Лучшая рок-песня — Maneskin – Beggin

Maneskin / Фото: Associated Press

