American Music Awards 2022: новый рекорд Тейлор Свифт и триумф Бейонсе

В Лос-Анджелесе отгремела церемония вручения музыкальных премий, где артисты получили свои заветные статуэтки.
В ночь на 21 ноября в Лос-Анджелесе прошла ежегодная церемония вручения музыкальных премий American Music Awards 2022.
Мероприятие, как и в прошлом году, прошло в Microsoft Theater. Ведущим церемонии был Уэйн Брэди, а зрителей развлекали Pink, Imagine Dragons, Lionel Richie, Керри Андервуд, Temsla, Wizk, Bebe Rexha и David Guetta, Anitta и многие другие именитые гости.
В результате певица Тейлор Свифт стала рекордсменкой премии. Исполнительница завоевала сразу шесть статуэток, и теперь у нее в итоге 40 наград. Ранее рекордсменом был Майкл Джексон, у которого 26 статуэток.
Кстати, в этом году впервые победу одержала итальянская группа Måneskin, которой в прошлом году не удалось завоевать статуэтки.
Полный список победителей:
Артист года – Тейлор Свифт
Лучший новый исполнитель – Дал Кэмерон
Коллаборация года — Дуа Липа и Элтон Джон — Cold Heart
Музыкальное видео – Тейлор Свифт — All Too Well
Поп-исполнитель – Гарри Стайлс
Поп-исполнительница – Тейлор Свифт
Поп-дуэт или группа – BTS
Поп-альбом – Тейлор Свифт — Red
Поп-песня – Гарри Стайлс — As It Was
Хип-хоп исполнитель – Кендрик Ламар
Хип-хоп исполнительница – Ники Минаж
Хип-хоп альбом – Кендрик Ламар – Mr. Morale & The Big Steppers
Хип-хоп песня – Future ft. Drake & Tems — Wait for U
R&B исполнитель – Chris Brown
R&B исполнительница – Beyonce
R&B альбом – Beyonce — Renaissance
R&B песня – Beyonce — Break my soul
Латиноамериканский артист – Bad Bunny
Латиноамериканская артистка – Anitta
Латиноамериканский дуэт или группа – Yahritza Y Su Esencia
Рок-исполнитель – Machine Gun Kelly
Лучшая рок-песня — Maneskin – Beggin
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