Американская киноакадемия запретила Уиллу Смиту посещать церемонию "Оскар"

Соответствующий запрет будет действовать десять лет.

Академия кинематографических искусств и наук США запретила актеру и режиссеру Уиллу Смиту посещать церемонию "Оскар".

Соответствующее решение Академия приняла в ответ на то, что во время 94-й церемонии награждения актер ударил в лицо своего коллегу Криса Рока за то, что тот неудачно пошутил о жене Смита.

Уилл Смит и Крис Рок / Associated Press

"Это действие, которое мы производим сегодня в ответ на поведение Уилла Смита, является шагом к важнейшей цели — защите безопасности наших гостей и восстановлению доверия к Академии. Мы также надеемся, что это успокоит всех участников и пострадавших", — говорится в сообщении . Variety.

Вместе с тем, в Академии подчеркнули, что не будут у Уилла Смита забирать статуэтку "Оскара". Кроме того, актера можно номинировать на будущие премии. Смиту только запретили 10 лет посещать "Оскар".

Уилл Смит и Крис Рок / Associated Press

К слову, актер уже отреагировал на соответствующий запрет. Артист отметил, что уважает решение Академии.

"Я принимаю и уважаю решение Академии", – отметил Смит.

Напомним, ранее Уилл Смит заявил, что выходит из Академии кинематографических искусств и наук США.

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