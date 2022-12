Американская певица Сюзанна Вега посвятила трогательную песню Маруиполю

Американская певица Сюзанна Вега посвятила трогательную музыкальную композицию украинскому городу Мариуполь "Last Train from Mariupol".

О том, что происходит в Украине и как война охватила город, певица узнала новости. История Мариуполя ошеломила ее, поэтому она решила написать песню в ответ на российскую агрессию в Украине.

"Песня родилась из всех картинок, которые мы видели в новостях, особенно в начале войны в Украине в феврале, когда была массовая паника бегущих поездами людей. Один из репортажей, который я увидела, был о Мариуполе, и я подумала, что это такое красивое название, и город такой красивый. Казалось, он нуждается в какой-то песне", — рассказала певица в The Line of Best Fit.

Как вспомнила Сюзанна, тогда она услышала фразу о том, что даже Бог покинул Мариуполь после всех ужасов, которые там происходили.

"Я думала об этом последнем поезде, последнем поезде перед наступающим апокалипсисом. Потом я прочла статью в New York Times, где говорилось, что люди в Мариуполе говорят, что даже сам Бог ушел, что даже он напуган тем, что он там видит. Я подумал: Вот оно. Бог покинул город Мариуполь, и он был в этом последнем поезде», – рассказала Вега.

