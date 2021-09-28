Американского певца R. Kelly признали виновным в торговле людьми

По данным следствия, Келли занимался торговлей женщинами и детьми с целью их сексуальной эксплуатации.
Американского певца Роберта Келли, больше известного как R. Kelly, признали виновным в использовании своего статуса знаменитости для организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми, которая действовала на протяжении двух десятилетий.
Об этом сообщает ВВС.
Отмечается, что против звезды судились одиннадцать человек, в том числе девять женщин и двое мужчин. В течение шести недель они описывали в зале суда сексуальное унижение и насилие, которому подвергались со стороны Келли.
По итогам судебного разбирательства присяжные признали певца виновным по всем предъявленным ему обвинениям. Приговор должен быть вынесен 4 мая. По данным издания, 54-летнему R. Kelly грозит пожизненное заключение.
По данным следствия, Келли занимался торговлей женщинами и детьми с целью сексуальной эксплуатации между различными штатами США. Он также производил детскую порнографию и организовывал похищения людей.
Жертв обычно подыскивали среди его концертной аудитории или начинающих певиц, которым артист предлагал помощь в музыкальной карьере.
После того, как потерпевшие соглашались на сотрудничество, они оказывались в ловушке и были вынуждены придерживаться так называемых "правил Роба", за нарушение которых их жестоко наказывали.
Кроме извращенных и садистских прихотей, жертвы певца, больше всего известного хитом "I Believe I Can Fly", также подвергались психологическому насилию.
"Им не позволяли есть или пользоваться ванной без разрешения Келли, он контролировал, какую одежду они носят, и заставлял их называть его "папа", — говорится в материале.
Как пишет The Associated Press, присяжным показали видеозаписи, на которых Келли занимается сексом с женщинами без их согласия. Также в одном из видоероликив были кадры, на которых жертва Келли размазывала на лице фекалии "за нарушение его правил".
Среди других обвинений — мошенническое бракосочетания с 15-летней певицей Aaliya, которая погибла в авиакатастрофе в 2001 году в возрасте 22 лет. Указывается, что брак с несовершеннолетней удалось заключить благодаря взятке госработнику.
Заметим, что Келли вменяют детскую порнографию в суде Чикаго. Также ему грозят обвинения в сексуальном насилии в Иллинойсе и Миннесоте.
Как сообщалось, R. Kelly обвиняли в сексуальном насилии с отягчающими обстоятельствами по десяти статьям. Речь шла о четырех жертв, три из которых — несовершеннолетние. Обвинение утверждало, что инциденты произошли в период с 1998 по 2010 год.